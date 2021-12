Cabina di regia Covid: i provvedimenti per i cinema ed eventi

La Cabina di regia del 23 dicembre sulle nuove misure di contrasto al Covid alla luce della variante Omicron si è svolta questa mattina a Palazzo Chigi ed è intervenuta anche sulla questione cinema ed eventi. Di seguito quanto emerso e ipotizzato nel corso della riunione straordinaria che proseguirà dalle ore 15 in poi di oggi.

Tra le misure affrontate, si è parlato dell'obbligo della mascherina Ffp2 al cinema, per gli eventi sportivi e sui mezzi di trasporto, anche TPL. Tale misura prevederebbe anche l'obbligo di mascherine all'aperto persino in zona bianca.

In tal senso, il governo sta valutando l'introduzione di prezzi calmierati per la mascherine Fpp2, dopo l'introduzione dell'obbligo nei cinema, teatri, eventi sportivi e mezzi di trasporto. A quanto si apprende, la proposta sarebbe stata sostenuta da Fi e Iv, che avrebbe chiesto di calmierare i prezzi in particolare per gli studenti.

Scongiurata, quindi, l'ipotesi di tampone necessario ai possessori del Super Green Pass per l'ingresso al cinema e nei teatri italiani. Le discussioni continueranno oggi pomeriggio in una nuova Cabina di regia sulle misure di contrasto al Covid aggiornate alla luce della diffusione della variante Omicron.