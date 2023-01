Buried Truth: la nuova serie crime sarà disponibile dal 26 gennaio su Serially

Serially ha apena inaugurato il nuovo anno aggiungendo al proprio palinsesto Buried Truth, una nuova serie tv per gli appassionati del genere thriller alla ricerca di suspense, disponibile dal 26 gennaio sulla piattaforma che vanta il titolo di essere il primo portale di streaming completamente gratuito.

L'agente della polizia cantonale Rosa Wilder (Sarah Spale) è la protagonista di questo crime ricco di colpi di scena e ambientato nelle regioni più remote della Svizzera. L'investigatrice Wilder ritorna a Oberwies, sua città natale, in occasione dell'anniversario di scomparsa del fratello, tragicamente morto insieme ad altri bambini in una frana avvenuta trent'anni prima, che ha seppellito anche parte del villaggio: da quel momento, la comunità locale non si è mai del tutto ripresa dalla catastrofe.

Le cose, però, stanno per cambiare perché, grazie all'investitore milionario Karim Al-Baroudi, nel paesino sta per essere costruito un gigantesco resort di lusso. Molti abitanti sognano grandi guadagni, ma non tutti sono felici di vedere il loro territorio trasformato. Quando la figlia di al-Baroudi scompare misteriosamente senza lasciare traccia poco dopo l'evento di inaugurazione dei lavori, l'investigatrice Rosa Wilder viene incaricata di ritrovarla. Indagando, con l'aiuto dell'agente federale Manfred Kägi, la donna riporterà alla luce un segreto che il villaggio ha tenuto nascosto per anni e che la riguarda molto più da vicino di quanto pensasse.

Il cast di Buried Truth è composto da celebri attori svizzeri come Sarah Spale (Treno di notte per Lisbona, Platzspitzbaby), Marcus Signer (Mary & Johnny, Der Goalie bin ig), László I. Kish (Il settimo papiro, Freunde wie wir) e Sabina Schneebeli (Heidi, Das Geheimnis von Murk).