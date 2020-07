Burger King, lo spot di Natale a luglio per anticipare l'addio al 2020 (VIDEO)

Burger King ha decorato un suo punto vendita in Florida con gli addobbi di Natale per accelerare la fine del 2020: ecco lo spot.

Burger King ha decorato uno dei suoi punti vendita in Florida con gli addobbi di Natale. Un po' troppo presto direte voi, ma la catena di fast food vorrebbe accelerare la fine di questo 2020, senza dimenticare di festeggiare il Natale.

Il 2020 è stato un anno molto difficile, in America alla pandemia si sono aggiunti i disordini sociali causati dalla violenza della polizia contro i cittadini afroamericani. Burger King vorrebbe accelerare la fine di questo anno bisestile, ma prima bisogna festeggiare il Natale. Per questo giovedì il gigante degli hamburger ha lanciato una campagna pubblicitaria sui social media, con un breve video festivo che mostra una delle sue location decorata per le vacanze natalizie.

Nello spot si vedono i clienti del fast food, tutti con al volto la mascherina, contagiati dal buonumore che sprizza dall'edificio natalizio, tutti sono d'accordo che l'idea serve ad esorcizzare la paura che ci attanaglia da qualche mese a questa parte. Nella didascalia che accompagna il video si legge "Il 2020 è stato un anno difficile, quindi stiamo facendo la nostra parte per farlo finire presto". La location scelta per lo spot si trova nel sud della Florida, è stata completamente decorata e rimarrà così fino al 28 luglio.