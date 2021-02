Buongiorno benessere torna oggi su Rai1: le anticipazioni della puntata

Buongiorno benessere torna oggi su Rai1, alle 10:25, con una nuova puntata in cui Vira Carbone affronterà come sempre diversi temi: spazio alla medicina, ai consigli per la salute e naturalmente all'alimentazione, insieme allo chef Alessandro Circiello.

Protagonista assoluto dello spazio dedicato alla tavola sarà il carciofo di Paestum IGP, ecotipo delle terre di Paestum e del Sele. Proprio nei campi della Piana del Sele la troupe del programma di Rai1, tra i capolini del "tondo di Paestum" come comunemente viene definito dagli autoctoni, ha intervistato l'agronomo di Terra Orti, il dott. Andrea Esposito, e il nutrizionista Emanuele Alfano.

Le qualità salutari del carciofo di Paestum IGP sono di grande interesse per la medicina: note sono le proprietà drenanti e purificanti, unite all'alto valore nutrizionale delle vitamine A e D, oltre che dell'importante contenuto di calcio. È molto apprezzato sia nella cucina tradizionale per la vasta e consolidata conoscenza nella consuetudine culinaria locale, sia nella cucina innovativa per le sue interessanti caratteristiche di forma e gusto. "Il Carciofo di Paestum IGP, tutelato grazie allo specifico consorzio istituito nel 2012" - commenta il Direttore del Consorzio del Carciofo di Paestum IGP Emilio Ferrara - "è un ecotipo di grande rilevanza per le aree interessate alla sua produzione. Il fatto che un prestigioso programma di medicina come Buongiorno Benessere abbia contribuito al percorso di valorizzazione e salvaguardia del Carciofo IGP, ci rende orgogliosi. Il nostro obiettivo è fare in modo che la promozione del prodotto presso un consumatore sempre più attento e consapevole, apporti ogni giorno valore aggiunto ai produttori e all'intero territorio di riferimento".

Nella puntata resta centrale però anche il tema del virus e delle sue varianti. A un anno dall'inizio dell'incubo, si farà il punto sulla situazione e sulle contromisure che a livello mondiale vengono messe in campo per frenarne la diffusione e la contagiosità. Vira Carbone ne parlerà con medici specialisti in studio e in collegamento dalla rispettive sedi di lavoro. In particolare, con il professor Andrea Marzetti ci sarà uno spazio dedicato al naso, una delle porte principali attraverso la quale il nostro organismo viene in contatto con i patogeni esterni, per imparare a conoscerlo e a difenderlo.

Il professor Francesco Musumeci guiderà invece alla individuazione clinica e all'autodiagnosi del dolore toracico. Quando bisogna preoccuparsi per un improvviso male in mezzo al petto. Come affrontare i primi segnali. Come gestire l'emergenza.