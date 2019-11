Buffy, Sarah Michelle Gellar svela i suoi episodi preferiti della serie

Sarah Michelle Gellar ha svelato quali sono i suoi tre episodi preferiti di Buffy, la serie che l'ha resa un'icona della tv a livello internazionale e ha rappresentato un capitolo importante della sua vita e, ovviamente, della sua carriera.

L'attrice, star della serie Buffy - L'Amazzavampiri, ha risposto alle domande di Buzzfeed e ha rivelato che le tre puntate che ama di più sono "Un corpo freddo, Il ballo e l'episodio silenzioso L'urlo che uccide".

Il primo dei titoli segnalati da Sarah Michelle Gellar è il momento tragico in cui Buffy deve affrontare la morte della madre, il secondo mostra la cacciatrice ricevere l'apprezzamento dei suoi compagni del liceo e l'ultimo è uno dei più terrificanti in cui appaiono delle creature che privano tutti i cittadini della propria voce.

L'attrice ha inoltre svelato che sostiene di aver appreso dalla sua esperienza sul set dello show molte lezioni, tra cui il fatto che le ragazze possono picchiare molto duro.

Le scene più difficili da girare, secondo la star del piccolo schermo, sono state tutte quelle ambientate di notte nei cimiteri in cui doveva lottare perché era molto freddo, situazione che mette molto in tensione i muscoli, rendendo complicato rimanere svegli e muoversi con agilità.

Girare nei cimiteri, invece, non le ha creato alcun problema: "Penso che le persone non si rendano conto - se sei in un posto bello - che c'è qualcosa di pacifico. Non sono così spaventosi come si può pensare se si supera la prima sensazione di ansia che possono far emergere".

La star ha poi sottolineato che non riesce attualmente a vedere molte serie televisive perché ha due figli piccoli: "Controllano il telecomando. Ma sono davvero entusiasta per la prossima stagione di The Crown".

Della sua esperienza accanto a Robin Williams in The Crazy Ones, infine, ha semplicemente spiegato: "Ricordo con affetto la sua risata e il suo sorriso. Semplicemente essere in sua presenza".

