Buffy e Angel: i due nuovi fumetti in arrivo a novembre

Dopo lo straordinario successo dei primi due volumi del reboot a fumetti di Buffy - L'ammazzvampiri, prima del terzo volume, usciranno a novembre altri due grandi numeri: il primo volume di Angel e il crossover Buffy/Angel: La bocca dell'inferno, che stanno esattamente tra il secondo e il terzo volume di Buffy.

Angel Vol. 1 - Essere umano (pagg. 128, euro 19,90 regular e euro 21 variant) esce il 5 novembre ed è l'elettrizzante rivisitazione del personaggio di Angel. Angel cammina sul confine tra due mondi: è un vampiro maledetto, ha un'anima e ha trascorso secoli combattendo contro le forze che avrebbero distrutto l'umanità, nel tentativo di riscattarsi per i crimini commessi in passato. Ma ora, mentre il suo desiderio di rivalsa lo porta a Sunnydale, si rende conto che la redenzione sta cercando avrà un prezzo carissimo. Scritta da Bryan Edward Hill e disegnata da Gleb Melnikov, Angel è la nuova serie su uno dei vampiri più iconici della cultura pop, raccontato per una nuova generazione di lettori.

Buffy/Angel: La bocca dell'inferno (pagg. 128, euro 19,90 regular e euro 21 variant), invece, esce il 25 novembre e mette faccia a faccia, come recita il titolo del graphic novel, Buffy e Angel, i due protagonisti del Buffy Universe, in un confronto destinato a spalancare le porte dell'inferno. Buffy e la sua Scooby Gang sono chiamati ad arginare una grave minaccia per le vite degli abitanti di Sunnydale: una Bocca dell'Inferno. Nel frattempo, Angel - il vampiro maledetto che possiede un'anima - arriva in città alla ricerca della propria redenzione che passa proprio per la chiusura di quell'entrata infernale. E nessun essere umano, demone o Cacciatore potrà fermarlo. Gli sceneggiatori Jordie Bellaire e Jeremy Lambert, affiancati della disegnatrice italiana Eleonora Carlini, fanno finalmente incontrare Buffy e Angel, due icone pop create dal leggendario Joss Whedon.