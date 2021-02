I BTS protagonisti, stanotte su MTV, dello speciale globale Unplugged: come vederlo in Italia

La boy band coreana dei BTS protagonista, stanotte su MTV alle 3:00, dell'edizione speciale del format MTV Unplugged, in diretta da Seoul: ecco come vederlo in Italia.

Saranno i BTS, la boy band coreana nominata ai Grammy Awards, i protagonisti dello speciale, in onda stanotte su MTV alle 3:00, del pionieristico e pluripremiato programma MTV Unplugged.

Come vedere lo speciale in Italia

MTV Unplugged Presents: BTS andrà in onda in Italia mercoledì 24 febbraio 2021, in contemporanea con gli USA, alle 3:00 del mattino su MTV Music (canali 131 e 704 di Sky). Lo speciale sarà poi in onda in replica sempre mercoledì 24 febbraio anche alle 20:00 su MTV Music (canali 131 e 704 di Sky) e alle 22:50 su MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW TV).

I BTS daranno la loro impronta all'iconico formato Unplugged direttamente da Seoul, in Corea del Sud, offrendo ai loro fan un posto in prima fila per versioni inedite dei loro successi tratti dall'ultimo album BE (Essential Edition). BE, rilasciato per la prima volta nella Deluxe Edition lo scorso novembre, ha raggiunto la prima posizione nella classifica Billboard 200. L'album include i singoli di grandissimo successo "Dynamite" e "Life Goes On".

Insieme, MTV e BTS hanno realizzato alcune performance indimenticabili, tra cui il debutto sul palco dei VMAs lo scorso agosto dove si sono esibiti con "Dynamite", show in cui hanno poi ricevuto ben sei premi nelle categorie Best Pop, Best Group, Best K- pop e Best Choreography. Il gruppo ha anche celebrato la sua prima apparizione dal vivo al Fresh Out Live di MTV a febbraio 2020 in occasione dell'uscita di MAP OF THE SOUL: 7.

BTS, acronimo di Bangtan Sonyeondan o "Beyond the Scene", è una boyband sudcoreana che ha fatto innamorare milioni di fan in tutto il mondo sin dal loro debutto nel giugno 2013. I membri dei BTS sono RM, Jin, SUGA, j- hope, Jimin, V e Jung Kook. Grazie alla loro musica autentica e autoprodotta, alle loro incredibili esibizioni live e al modo in cui interagiscono con i loro fan, la band si è affermata come superstar globale battendo innumerevoli record mondiali. Si sono impegnati per avere un'influenza positiva sui giovani attraverso attività come la campagna LOVE MYSELF e lo speech "Speak Yourself '' tenuto alle Nazioni Unite.

Hanno mobilitato milioni di fan in tutto il mondo (chiamati ARMY), sono in cima alle classifiche musicali più influenti, hanno fatto sold-out in tantissimi stadi nel mondo e sono stati nominati come TIME 100: The Most Influential People of 2019. Sono stati nominati per Best Pop Duo / Group Performance per la 63° edizione dei Grammy Awards, hanno già ottenuto premi ai Billboard Music Awards, American Music Awards e MTV Video Music Awards.

Lo scorso autunno, era stata Miley Cyrus la protagonista del programma nel format tradizionale con MTV Unplugged Presents "Miley Cyrus Backyard Sessions". Nella primavera del 2020, MTV ha lanciato "MTV Unplugged at Home" in concomitanza con il lancio di #AloneTogether, la campagna globale che ha visto il coinvolgimento di talenti e social media per educare i più giovani all'importanza del distanziamento sociale a causa della pandemia.