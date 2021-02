BRZRKR: il fumetto di Keanu Reeves stabilisce un record di vendite

Keanu Reeves ha collaborato con Matt Kindt e l'artista Ron Garney per realizzare il fumetto BRZRKR, il cui primo numero ha stabilito un nuovo record di vendite con ben 600.000 copie vendute.

Il progetto è edito da BOOM! Studios e l'illustratore ha annunciato con un post su Facebook l'ottimo risultato ottenuto condividendo inoltre i ringraziamenti da parte dell'attore e dal team che ha contribuito alla realizzazione del progetto editoriale.

BRZRKR #1 ha ottenuto il miglior dato di vendita dopo Star Wars #1, pubblicato nel 2015, e ha superato le vendite di Big Trouble in Little China/Escape From New York #1 che, nel 2016, aveva raggiunto quota 421.000 copie.

Al centro della trama del fumetto creato anche da Keanu Reeves, star di cult cinematografici come John Wick e Matrix, c'è un guerriero immortale che continua a combattere in varie epoche. Il protagonista è Berzeker ed è per metà mortale e per metà una divinità, costretto a usare la violenza e a vivere per secoli. Dopo centinaia di anni, Berzeker potrebbe aver finalmente trovato un rifugio dai suoi problemi rappresentato dal collaborare con il governo americano per combattere le battaglie troppo violente e pericolose per tutti gli altri, avendo in cambio la risposta alla sua domanda più importante, aiutandolo così a scoprire le proprie origini e, soprattutto, come porre fine alla propria vita.

Keanu Reeves, prossimamente, tornerà sugli schermi con il nuovo capitolo della saga di Matrix in cui avrà nuovamente la parte di Neo accanto a Carrie-Anne Moss, interprete di Trinity. Nel cast ci sarà anche il ritorno di Jada Pinkett Smith, mentre tra i nuovi arrivi nel mondo sci-fi creato dalle sorelle Wachowski ci saranno Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Toby Onwumere, Max Riemelt, ed Eréndira Ibarra.

La sceneggiatura del film è stata scritta da Lana Wachowski (che ne sarà anche regista), Aleksandar Hemon e David Mitchell.