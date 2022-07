Bruno Barbieri 4 Hotel stasera su Sky Uno e NOW: la Riviera tra Romagna e Marche nella terza puntata

Stasera su Sky Uno e in streaming su NOW torna Bruno Barbieri 4 Hotel, la nuova stagione dello show in giro per l'Italia: nella terza puntata in bici alla scoperta della Riviera tra Romagna e Marche.

Tornano le sfide di Bruno Barbieri 4 Hotel, che torna stasera su Sky Uno alle 21:15 e in streaming su NOW con un nuovo appuntamento. Quando si parla di accoglienza e di hotel a misura di cliente, ci si immaginano turisti pieni di valigie, famiglie numerose da soddisfare, persone che vogliono e devono sentirsi a casa. Ma cosa succede quando il cliente ha, come unico bene con sé, la bicicletta?

Nella terza puntata si va alla scoperta della Riviera tra Romagna e Marche, un vero paradiso per chi ama viaggiare sulle due ruote e pedalare per scoprire nuovi paesaggi. Qui diverse strutture sono davvero a misura di ciclista, tanto da diventare una categoria di alberghi a sé stante: sono i Bike Hotel, hotel o country house immerse nel verde che vengono modificate in base alle esigenze di ciclisti e amanti delle bici. Bruno Barbieri non può lasciarsi sfuggire questa nuova frontiera dell'hôtellerie Made in Italy.

In questo viaggio sulle due ruote in riva al mare Adriatico, la gara - produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia - mette in competizione quattro Bike Hotel che sorgono proprio in questa zona.

In gara ci sono: