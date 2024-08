Bruce Springsteen, Jeremy Allen White si sta allenando con un team vocale d'élite

La star di The Bear è impegnata nel lavoro di preparazione al film biografico in cui interpreterà il Boss.

Jeremy Allen White si sta allenando intensamente con un team vocale di alto livello, oltre a studiare diversi video delle performance su YouTube di Bruce Springsteen. La star di The Bear interpreterà il Boss nel biopic Deliver Me From Nowhere.

Il film racconterà la realizzazione dell'album del 1982 di Springsteen intitolato Nebraska, e in queste settimane si sta impegnando per migliorare la propria vocalità in maniera tale da poter affrontare alcune delle canzoni del celebre musicista.

Album del Boss

Intervistato da GQ, Jeremy Allen White:"Sono davvero fortunato ad avere un team di persone che aiutano i giovani attori ad interpretare le rockstar. Ho un gruppo di persone davvero talentuose che mi stanno aiutando ad allenarmi vocalmente e musicalmente per prepararmi a questo progetto".

Bruce Springsteen nell'esibizione di Springsteen on Broadway

Le ore trascorse su YouTube ad osservare le esibizioni su Springsteen sono risultate molto utili:"C'è davvero tanto materiale. È fantastico perdersi nei video di YouTube e trovarlo in diversi periodi della sua vita, poter ascoltare la sua voce quando parla oltre che quando canta. Questo è stato il mio approccio: ascoltarlo molto e guardarlo molto. È stato davvero divertente prepararmi".

Jeremy Allen White è contento di aver potuto entrare in contatto con Bruce Springsteen:"È davvero favorevole al progetto. Ho avuto qualche contatto con lui ed è semplicemente una persona fantastica". Tempo fa, White aveva confessato di non averlo ancora incontrato:"Abbiamo ancora alcune cose da sistemare, alcuni dettagli nella tempistica e sto cercando di andare un po' avanti nel mio approccio personale prima di incontrarlo di persona. Voglio cercare di avere maggior comprensione così quando lo incontrerò avrò un po' di fiducia in me stesso mentre sarò lì".

Deliver Me From Nowhere è diretto da Scott Cooper ed è basato sul libro omonimo del 2023 di Warren Zarnes che esplora la realizzazione dell'album Nebraska, il sesto registrato in studio da Bruce Springsteen nonché uno dei suoi lavori maggiormente acclamati.