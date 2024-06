Bruce Springsteen, al cast si aggiunge una star dei Fantastici 4

Il prossimo film biografico su Bruce Springsteen, Deliver Me From Nowhere, continua ad aggiungere nomi illustri al proprio cast. La star di The Bear, Jeremy Allen White, interpreterà il cantante, con Scott Cooper alla regia del biopic che racconterà la storia della creazione del classico album di Springsteen, Nebraska.

L'album è il sesto della carriera del Boss e venne pubblicato nel 1982, inserito al 150° posto della lista dei 500 migliori album di sempre dalla rivista Rolling Stone, con Dischi d'Oro vinti in Canada, Francia e Regno Unito e Dischi di Platino in Australia, Nuova Zelanda e Stati Uniti.

New entry

L'ultima new entry nel cast Paul Walter Hauser, prossimo a partecipare al film MCU sui Fantastici Quattro e conosciuto per aver recitato da protagonista in Richard Jewell di Clint Eastwood. Hauser dovrebbe interpretare Mike Batlan, tecnico di fiducia di Springsteen nel suo gruppo di lavoro fino all'inizio degli anni '80. Al momento, 20th Century Fox non ha commentato la notizia. Mike Batlan era il tecnico di Springsteen nei suoi primi anni di carriera, e costruì uno studio di registrazione nella camera da letto dell'appartamento della rockstar in New Jersey.

Paul Walter Hauser in una scena di Richard Jewell

Lo studio ha concluso un accordo per finanziare e distribuire il film che segue le vicende dell'icona del rock 'n' roll, che dopo aver affrontato i suoi demoni personali e aver cercato di accettare il suo ruolo di superstar globale, ha scritto e registrato Nebraska, l'album che insieme a Blue di Joni Mitchell, secondo Deadline, è uno dei lavori emotivamente più crudi, oscuri e onesti nella storia recente della musica.

Alla produzione del film Scott Stuber, Ellen Goldsmith-Vein ed Eric Robinson.