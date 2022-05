Bruce MacVittie, morto a 65 anni l'attore di Law & Order e I Soprano

Oggi un altro lutto ha colpito il mondo del cinema: è venuto a mancare all'età di 65 Bruce MacVittie, che in molti conoscono principalmente per i suoi ruoli nelle serie tv di Law & Order e I Soprano o il film Million Dollar Baby.

Come riporta anche People, l'attore è morto lo scorso sabato a Ney York, in un ospedale di Manhattan, per cause che non sono ancora state rese note; tuttavia, ce ne è arrivata notizia solo quest'oggi, quando la moglie Carol lo ha rivelato al New York Times.

Sono stati numerosi i ruoli sul palcoscenico e sullo schermo di MacVittie, come American Buffalo di David Mamet al fianco ad Al Pacino, o varie serie tv come The Deuce, Blue Bloods, Chicago Meds e la più recente When They See Us di Ava DuVernay.

"Volevo bene a Bruce MacVittie" ha affermato Al Pacino ai microfoni del Times "Le sue performance erano sempre scintillanti e scoppiettanti. Erano davvero una gioia incredibile da guardare. Rappresentava perfettamente un attore che cerca di sfondare in quel di New York, e lui ce l'ha fatta. Ci mancherà tantissimo".