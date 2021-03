Broken Diamonds: Ben Platt e Lola Kirke protagonisti del nuovo film tratto da una storia vera

Broken Diamonds è il nuovo film con Ben Platt, Lola Kirke e Yvette Nicole Brown e FilmRise ne ha ottenuto i diritti per la distribuzione a livello mondiale.

Il progetto è stato prodotto da Black Label Media, già nel team che ha portato al successo La La Land e Sicario, e sarà presentato domani al Santa Barbara Film Festival.

Nel lungometraggio Broken Diamonds l'attore Ben Platt (Dear Evan Hansen) interpreta uno scrittore ventenne che, dopo la morte del padre, deve rimandare il suo trasferimento a Parigi per prendersi cura della sorella, ruolo affidato a Lola Kirke, che soffre di problemi mentali.

Il film è stato scritto da Steve Waverly ispirandosi alla sua vita trascorsa a occuparsi della sorella maggiore, affetta da schizofrenia. Alla regia c'è invece Peter Sattler (Camp X-Ray).

Danny Fisher di FilmRise ha dichiarato: "Scritto con umorismo e ironia, Broken Diamonds mette al centro una malattia mentale che ha delle conseguenze su milioni di persone e sulle loro famiglie. Il film mostra la schizofrenia in un modo reale e tangibile, senza però risultare troppo pesante. Speriamo che dia il via a un dialogo a livello nazionale sul modo in cui, come comunità, possiamo essere più sensibili nei confronti di chi ne soffre e la affronta ogni giorno".