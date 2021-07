Britt Robertson star di The Re-Education of Molly Singer

L'attrice Britt Robertson sarà la protagonista del film The Re-Education of Molly Singer, diretto dal regista Andy Palmer.

Britt Robertson sarà la protagonista del film The Re-Education of Molly Singer, il film scritto da Todd Friedman e Kevin Haskin.

Le riprese sono attualmente in corso e i produttori hanno svelato i dettagli relativi al cast del progetto che verrà diretto da Andy Palmer.

The Re-Education of Molly Singer racconterà la storia di Molly Singer, un giovane avvocato che ha rovinato il caso più importante della sua carriera a causa della sua incapacità di porre fine al suo stile di vita all'insegna delle feste e della vita notturna. La protagonnista interpretata da Britt Robertson, invece che essere licenziata, riceve dal suo capo Brenda il compito di iscriversi nuovamente all'università per diventare amica del figlio della donna, il socialmente goffo Elliot (Ty Simpkins), e guidarlo attraverso il complicato primo anno al college. Grazie alla sua intelligenza, anni di esperienza e alla sua migliore amica Paulie, Mollie scopre che il college è cambiato rispetto ai suoi giorni di gloria e forse è arrivato il momento di lasciarsi alle spalle i migliori quattro anni della sua vita e iniziare un nuovo percorso.

Nel cast ci saranno anche Nico Santos nella parte di Ollie, Holland Roden che sarà Trina e Wendie Malick nel ruolo di Mrs. Zimmerman.