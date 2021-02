Britney Spears, la sua reazione al documentario delle polemiche: "Qualsiasi cosa pensiamo di sapere..."

Questa settimana Britney Spears si è affacciata sui social per condividere la sua reazione a Framing Britney Spears, il nuovo documentario del New York Times che si concentra sulla controversa vicenda riguardante la tutela della popstar statunitense, da anni appartenente a suo padre.

Martedì la cantante di Oops! I Did It Again ha twittato: "Ogni persona ha la sua storia e la sua opinione sulle storie degli altri. Abbiamo tutti così tante vite belle, luminose e diverse. Ricorda, qualunque cosa pensiamo di sapere sulla vita di una persona, non è niente in confronto alla persona reale che vive dietro l'obiettivo".

Britney Spears ha poi condiviso il filmato di una performance del 2018 riguardante il suo successo del 2003, Toxic. "Non posso credere che questa performance di Toxic risalga a 3 anni fa", ha scritto la cantante 39enne, aggiungendo: "Mi piacerà sempre stare sul palco... ma mi prendo il tempo per imparare ed essere una persona normale... mi piace semplicemente godermi le basi della vita quotidiana".

Framing Britney Spears copre la vita della pop star dalla sua ascesa alla fama fino alla sua attuale tutela, che vede la sua vita essenzialmente sotto il controllo di suo padre Jamie. Secondo quanto emerso, la Spears si rifiuterebbe di esibirsi finché suo padre avrà il controllo della sua tutela. L'avvocato di Britney, Samuel D. Ingham III, ha affermato in un'udienza di novembre che la cantante aveva paura di suo padre e voleva che fosse rimosso completamente dalla tutela dopo che aveva presumibilmente assunto un nuovo manager senza consultarla.

Da questa lunga storia è nato Free Britney, il movimento spontaneo dei fan della cantante, preoccupati per la sua salute fisica e mentale dopo anni trascorsi sotto la tutela forzata di suo padre. Framing Britney Spears, realizzato dal New York Times, tenterà di fare chiarezza sulla vicenda tramite documenti, accuse ed anche voci accumulatesi nel corso degli anni. Il documentario è stato rilasciato in questi giorni sul canale Fx e sulla piattaforma Hulu ed ha scatenato un'ondata di sostegno nei confronti di Britney Spears da parte di fan e colleghi.