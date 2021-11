Britney Spears sceglie un costume shock e diventa una vittima di omicidio per Halloween

Britney Spears ha scelto un costume di Halloween davvero particolare e un po' sconvolgente, come dimostrano le foto condivise dalla popstar su Instagram.

La cantante ha infatti posato in versione vittima di omicidio, raccontando nella didascalia quella che dovrebbe essere la storia del suo "personaggio" e cogliendo l'occasione per criticare i genitori che non le hanno permesso di guidare per molti anni.

Nella giornata di lunedì, Britney Spears ha pubblicato degli scatti in cui è ritratta insanguinata, con le manette ai polsi e mentre finge di essere morta. La star ha ideato un'intera storia per motivare il suo costume: "5:45... è arrivata... il portinaio ha detto che è arrivata alla casa da sola!!! Era andata a cena con due amiche e aveva bevuto un drink... Preso un taxi per andare a casa, ma era stata trovata sul pavimento dal suo vicino... Rimane un mistero". Britney ha continuato sottolineando: "Chi avrebbe potuto fare una cosa simile? Aveva una famiglia meravigliosa e ovviamente non erano da nessuna parte lì vicino!!!".

Spears ha aggiunto che il suo costume non era dei migliori, ma "se l'interpretazione coincide con l'opposizione quali sono gli effetti positivi di una realtà immaginativa?".

La star ha inoltre posto delle altre domande per cercare di riflettere sulla voglia di fingere e ha chiesto ai fan di condividere la loro opinione sul suo costume, oltre a ironizzare sulla possibilità che si fosse fatta un ritocchino alle labbra.

La popstar ha però voluto ricordare ai suoi fan: "In un mondo folle come quello in cui siamo ora è davvero importante stare al sicuro!!! Come abbiamo fatto per il Covid!!! Ma divertitevi lo stesso...".

Britney ha quindi attaccato i genitori dichiarando: "Sono passati 13 anni per me, quindi sono un po' arrugginita!!!! Papà e mamma, posso guidare la mia macchina ora?".

La star ha inoltre consigliato la visione di Locke and Key su Netflix e in un secondo post ha ricordato uno dei suoi costumi preferiti di Halloween dichiarando che si trattava di uno dei suoi "costumi preferiti" e sottolineando: "Sono realmente curiosa pensando a cosa direbbe questo diavolo di fronte a tutte le scuse in questa annata!!!!". Le parole di Britney fanno ovviamente riferimento alla lotta che sta compiendo con il suo avvocato per liberarsi dalla tutela legale che ha controllato ogni aspetto della sua vita per oltre un decennio.