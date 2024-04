Brigitte Macron, la première dame francese al centro di una serie biografica

La première dame francese Brigitte Macron sarà il soggetto di una serie biografica prodotta dalla mini-major d'Oltralpe Gaumont. La serie, in sei parti, è stata scritta da Bénédicte Charles e Olivier Poupennau, già collaboratori per la serie thriller J'ai menti.

Intitolata Brigitte, une femme libre, la serie ripercorrerà la vita della moglie del presidente francese Emmanuel Macron. Al momento, Gaumont sta mantenendo nel più stretto riserbo la trama dello show e annuncerà il cast nelle prossime settimane.

La vita di Brigitte Macron

La storia della première dame è ricca di materiale adatto ad una serie televisiva. Brigitte Marie-Claude Trogneux incontrò Emmanuel Macron mentre insegnava teatro al liceo cattolico Provicence, ad Amiens. Macron allora aveva 15 anni mentre lei ne aveva 40, era sposata e aveva tre figli. In una recente intervista con Paris Match, Brigitte Macron ha parlato della sua ansia per la loro differenza d'età, della confusione provata dopo essersene innamorata e perché temeva che lui volesse stare con qualcuno della sua età. La loro relazione portò ad uno scandalo e al divorzio dell'insegnante dal marito, mentre Macron venne mandato in un collegio a Parigi. I due si sposarono nel 2007, quando Emmanuel Macron aveva 29 anni.

A Elle France nel 2017, Brigitte Macron spiegò in questi termini la scelta che fece all'epoca:"Se non avessi preso quella scelta avrei perso la mia vita. Ho avuto molta felicità con i miei figli e allo stesso tempo sentivo che dovevo vivere 'questo amore', come diceva Prevert, per essere pienamente felice". Il tema delicato della serie ha bloccato inizialmente gli sceneggiatori:"Brigitte Macron è un personaggio affascinante e vogliamo affrontarlo in modo romanzesco, quasi melodrammatico, a causa della dimensione romantica del suo destino".

Di recente, Brigitte Macron è stata avvistata sul set della quarta stagione di Emily in Paris, alimentando le voci che la vorrebbero in procinto di partecipare con un cameo alla serie.