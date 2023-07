Brigitte Bardot ha avuto un malore, ma il marito rassicura: 'A 88 anni si fatica a sopportare il caldo'

Brigitte Bardot ha dovuto chiedere l'aiuto dei paramedici dopo aver avuto dei problemi respiratori mentre si trovava nella sua casa a Saint Tropez.

La condizione di salute dell'attrice, che ha 88 anni, non sembra comunque causare eccessive preoccupazioni, essendo legata solo al caldo eccessivo che sta colpendo anche la Francia in questi giorni.

Le dichiarazioni del marito

Bernard d'Ormale, marito di Brigitte Bardot, ha dichiarato a una testata giornalistica francese: "Intorno alle 9 di mattina ha avuto dei problemi a respirare. Faceva più fatica rispetto al solito, ma non ha perso conoscenza. Definiamolo un "momento di distrazione respiratoria"".

L'ambulanza ha inizialmente sbagliato indirizzo, ma i soccorsi sono comunque arrivati rapidamente. La star del cinema francese è stata aiutata con dell'ossigeno e i paramedici sono rimasti a controllarla per un breve periodo di tempo.

Il marito di Brigitte ha però voluto rassicurare i tanti fan della moglie: "Come tutte le persone di una certa età, non riesce più a sopportare bene il caldo. Succede a 88 anni. Non deve compiere degli sforzi inutili".

Il ricordo di Jane Birkin

Brigitte, pochi giorni fa, aveva condiviso il suo dispiacere per la morte dell'amica e collega Jane Birkin scrivendo un messaggio a mano poi condiviso su Twitter: "Sono realmente triste. Jane se ne è andata. Quando qualcuno è così bello, fresco, spontaneo, con la voce di una bambina, non ha il diritto di morire. Resterà per sempre nei nostri cuori".