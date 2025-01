Bridgerton, One Piece, e Outer Banks tra le serie che non torneranno su Netflix nel 2025

I recenti annunci compiuti da Netflix sembrano aver confermato l'attesa per il ritorno di molti titoli amati dai fan, come One Piece e Outer Banks.

Tra le serie che non ritorneranno nel 2025 sugli schermi di Netflix ci sono titoli molto amati dagli utenti della piattaforma di streaming, tra cui One Piece, Il problema dei tre corpi e Outer Banks.

Nella giornata di oggi sono stati diffusi numerosi aggiornamenti su film e show in arrivo nei prossimi mesi, e online sono state fatte notare le assenze illustri.

I titoli assenti dalle uscite del 2025

I fan dovranno attendere per il 2026 per vedere le nuove puntate di Outer Banks, che si concluderà proprio con la quinta stagione, il quarto capitolo di Bridgerton e di Avvocato di difesa, della seconda stagione di One Piece, The Gentlemen, Avatar - La Leggenda di Aang, Lo Scontro, Il problema dei tre corpi e Black Doves. All'appello manca inoltre la settima stagione di Virgin River.

L'assenza di alcuni degli show potrebbe comunque essere temporanea, considerando che spesso Netflix non annuncia la data di uscita di alcuni dei suoi contenuti fino a quando non viene completata la post-produzione.

Next on Netflix 2025: le serie tv e i film che vedremo, da Stranger Things a Frankenstein by del Toro

La showrunner di Bridgerton, Jess Brownell, aveva già dichiarato pubblicamente che i fan avrebbero dovuto attendere due anni prima del ritorno della serie, mentre nel caso di Outer Banks le riprese dei nuovi episodi non inizieranno fino alla primavera, rendendo quindi possibile l'uscita in streaming nei primi mesi del 2026.

Nei prossimi mesi dovrebbe inoltre riprendere il lavoro sul set di The Gentlemen, ma gli impegni di Guy Ritchie potrebbero rallentare la produzione.

A ostacolare il ritorno di One Piece entro il 2025, invece, sarebbe il lavoro necessario sugli effetti speciali e per realizzare il doppiaggio e i sottotitoli. I fan possono tuttavia sperare in uno dei prossimi annunci di Netflix, considerando che alcune linee del merchandise legato allo show parlavano di un arrivo entro il 2025.