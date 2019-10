Brian Yuzna ospite al Trieste Science + Fiction 2019

Brian Yuzna, regista di culto nel genere horror, sarà ospite del Trieste Science + Fiction 2019 dove festeggerà i trent'anni del suo horror Society. Trieste Science + Fiction Festival, in programma dal 29 ottobre al 3 novembre, annuncia la presenza di Brian Yuzna, autore di pellicole cult del cinema fanta-horror degli anni '80/'90, tra cui Society (1989), Re-Animator 2 (1989) e The Dentist (1996).

Brian Yuzna sarà presente alla manifestazione in veste di Presidente della giuria del Premio Asteroide, riconoscimento internazionale che ogni anno il festival dedica al miglior film di science-fiction e fantasy in concorso. Il Premio Asteroide è riservato alle opere di registi emergenti.

Regista, scrittore e produttore, Brian Yuzna è nato nelle Filippine, ma è cresciuto in Nicaragua, Puerto Rico e Panama, prima di stabilirsi negli Stati Uniti negli anni '80. La maggior parte del suo lavoro si concentra nel genere horror, ma ha anche fatto incursioni nella fantascienza. Come il suo amico e collega Stuart Gordon, Yuzna è un fan appassionato di H.P. Lovecraft e ha adattato per le schermo molte storie dello scrittore di Providence. Autore di pellicole horror-splatter amatissime dal pubblico e che hanno fatto la storia del cinema, Yuzna è un cineasta poliedrico, originale e incisivo.

Al Trieste Science+Fiction Yuzna festeggerà i primi 30 anni di Society che per l'occasione verrà proiettato in versione restaurata alla presenza del regista. Feroce metafora in salsa splatter sulla borghesia snob americana, Society è il fulminante esordio alla regia di Yuzna, nonché uno dei migliori horror sociopolitici dell'epoca.

I biglietti e gli accrediti del Trieste Science+Fiction Festival sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione: www.sciencefictionfestival.org.