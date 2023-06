Break Point: Parte 2, su Netflix in streaming da oggi

Break Point: Parte 2, il documentario sportivo con protagonisti i vertici del tennis mondiale, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 21 giugno 2023.

Break Point, il documentario sportivo con protagonisti i vertici del tennis mondiale, sbarca su Netflix in streaming con la seconda parte a partire da oggi 21 giugno 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Dagli ideatori di Formula 1: Drive to Survive, Break Point segue dentro e fuori dal campo un gruppo scelto di tennisti mentre si sfidano in estenuanti slam e tornei mondiali. Il loro sogno? Vincere un trofeo e conquistare il primo posto. Mentre alcune leggende del tennis raggiungono il crepuscolo della propria carriera, una nuova generazione ha la chance salire alla ribalta. Break Point osserva da vicino questi giocatori durante un intero anno di sfide intorno al mondo per i tornei ATP e WTA.

Da infortuni che potrebbero costare loro la carriera e delusioni emotive, a vittorie trionfali e momenti personali fuori dal campo, gli spettatori possono assistere ai dietro le quinte delle stressanti vite di alcuni dei migliori tennisti del mondo. Le telecamere seguiranno, tra gli altri, il nostro Matteo Berrettini, Nick Kyrgios, la numero 1 del mondo Iga Swiatek, i top 10 Casper Ruud e Felix Augier-Aliassime oltre alla finalista di Wimbledon e US Open Ons Jabeur. La seconda parte continuerà a seguire le avventure dei campioni delle classifica ATP e WTA nelle loro sfide quotidiane.