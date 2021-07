Brave and beautiful da oggi su Canale 5: le anticipazioni del 5 luglio 2021

Debutta oggi su Canale 5 alle 14:45 Brave and beautiful, la nuova soap turca che ha preso il posto di Can Yaman nella fascia pomeridiana: le anticipazioni di oggi, 5 luglio 2021.

Brave and beautiful è la nuova soap turca che da oggi, lunedì 5 luglio 2021, farà compagnia al pubblico di Canale 5 dalle 14:45, dal lunedì al venerdì. Le anticipazioni della prima puntata ci portano a fare conoscenza dei due protagonisti.

Appena arrivato nella terra dei Korludag, Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ) salva la vita a Sühan (Tuba Büyüküstün), figlia di Tahsin Korludag, il temuto padrone della maggior parte delle terre di tutta la regione. Tra Cesur e Sühan si accende subito una scintilla, ma lei è fidanzata con Bülent. Korhan, fratello di Sühan, è sposato con Cahide e viene costantemente umiliato dal padre, Tahsin. L'unica cosa che possa mettere in buona luce Korhan agli occhi del padre è la nascita di un nipote maschio, ma Cahide non è ancora riuscita a rimanere incinta...

Ecco lo spot di presentazione di Brave and beautiful.

Definita come una serie thriller più virata verso il 'thriller' rispetto alle soap romantiche a cui le produzioni turche hanno fin qui abituato il pubblico italiano, Brave and beautiful andrà in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45, prendendo così il posto di Mr Wrong.

Sarà possibile seguire naturalmente la soap in contemporanea anche in streaming grazie al servizio Mediaset Infinity.