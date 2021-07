Mr Wrong - Lezioni d'amore sospesa dal pomeriggio di Canale 5: quando tornerà in onda la soap con Can Yaman?

Mr Wrong - Lezioni d'amore è stata sospesa nella programmazione del pomeriggio di Canale 5. In onda fino a questo momento alle 14:45, da lunedì 5 luglio la soap sarà sostituita da una nuova serie turca, Brave and Beautiful.

La domanda che tutti i fan del protagonista Can Yaman si pongono a questo punto è: quando tornerà in onda Mr Wrong - Lezioni d'amore? Martedì 6 luglio, cambiando però collocazione in palinsesto. La soap continuerà infatti solo in prima serata - inizio previsto intorno alle 21:30 - spostandosi dal lunedì (come successo nelle ultime due settimane) al martedì, per lasciare spazio alla nuova stagione di Temptation Island.

Il perchè di questa scelta non sarebbe da rintracciare tanto negli ascolti (deludenti in prima serata, meno nel daytime, dove Mr Wrong non ha mai brillato, almeno non al pari di Daydreamer, ma si è sempre attestata intorno al 15% di share), quanto, più verosimilmente, in opportunità di palinsesto.

Cosa succederà nei prossimi episodi di Mr Wrong - Lezioni d'amore? Che, nel tentativo di salvare Ezgi e allontanare una volta per tutte il perfido cugino Tolga, Ozgur si dirà disposto a cedergli La Gabbia. Non è detto però che il sacrificio sia sufficiente.