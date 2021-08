Brave and beautiful anticipazioni 9 agosto 2021: Cesur scopre il vero responsabile dell'imboscata

Brave and beautiful torna oggi, lunedì 9 agosto 2021 alle 14:45 su Canale 5, con una nuova puntata: Cesur scopre chi c'è dietro all'imboscata in cui ha rischiato di perdere la vita.

Banu, che ha assunto la difesa di Turan, è convinta che sia stato Tahsin a incaricarlo di uccidere Cesur. Quest'ultimo però capisce che dietro all'imboscata c'è Bulent e va ad affrontarlo a viso aperto. Bulent sentendosi perduto si rivolge subito a Cahide che incarica Hulya di incontrare il capo di Turan. Dietro lauto compenso dovrà trovare il modo di far tacere Turan.

Adalet si è insediata in casa Korludag e Suhan non riesce ad accettare questa situazione. Tahsin vuole far annullare tutti i contratti stipulati da Cesur ed escluderlo dalla società. Ma Kohran e Suhan si rifiutano di appoggiarlo, come anticipa il promo del nuovo episodio, e affermano di voler escludere sia il padre che Cesur dalle decisioni della società finché il processo non sarà terminato. Tahsin se ne va insieme ad Adalet.

La soap turca di Canale 5, che tornerà in onda oggi, lunedì 9 agosto 2021, dopo la pausa del weekend, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 14:45 su Canale 5.

Sarà possibile seguire naturalmente la soap in contemporanea anche in streaming grazie al servizio Mediaset Infinity.