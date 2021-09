Brave and beautiful anticipazioni 7 settembre 2021: Suhan è ancora una volta in pericolo per via di suo padre

Brave and beautiful torna domani, martedì 7 settembre 2021 alle 14:45 su Canale 5, con una nuova doppia puntata: Suhan viene messa ancora in pericolo dalle azioni di suo padre.

Brave and beautiful torna con la doppia puntata di domani, martedì 7 settembre 2021 su Canale 5 alle 14:45. Le anticipazioni mettono in pericolo Suhan ancora una volta per i trascorsi di suo padre.

Dopo aver localizzato l'indirizzo IP di Riza, Serhat e una squadra di polizia organizzano un'operazione a cui partecipa anche Cesur. Il segnale li porta a Zapcikuyu, un'insieme di palazzine fatiscenti dove si nascondono criminali di ogni genere. Ma di Riza nessuna traccia. Il procuratore Serhat intuisce che il suo computer è stato hackerato. Suhan riceve un'altra lettera di Riza a Nisantasi, come anticipa il trailer del nuovo episodio. Decide comunque di restare a Istanbul nella casa in cui Cesur poi la raggiunge.

Hulya va a trovare Cahide che si comporta in maniera evasiva, perciò capisce che qualcosa non va e le ricorda che non si libererà facilmente di lei. Mihriban, Cesur e il procuratore Serhat organizzano una trappola per incastrare Tahsin, Mehmet e Tayfun, dopo aver scoperto che qualcuno ha installato un programma sul computer del procuratore per spiare la corrispondenza tra lui e Cesur.

Elif e Sirin portano la signora Fugen a fare un giro in macchina e trovano la strada bloccata da grossi tronchi. Scendono per spostarli, ma poi si accorgono che la signora Fugen è scomparsa: Sirin vede la macchina di Tahsin allontanarsi a tutta velocità.

La soap turca di Canale 5, che tornerà in onda domani, martedì 7 settembre 2021, per l'ultima settimana va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 14:45 su Canale 5.

Sarà possibile seguire naturalmente la soap in contemporanea anche in streaming grazie al servizio Mediaset Infinity.