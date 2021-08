Brave and beautiful anticipazioni 31 agosto 2021: Adalet in preda al panico

Brave and beautiful torna con la puntata di domani, martedì 31 agosto 2021 su Canale 5 alle 14:45. Le anticipazioni mostrano Adalet terrorizzata dall'idea che Cesur possa scoprire la verità.

Dopo il colloquio con il procuratore, Cesur teme che Tahsin sia riuscito a farla franca ancora una volta, mentre Adalet è sempre più preoccupata che la verità possa venire a galla, come anticipa il promo dell'episodio 42. Intanto a casa Alemdaroglu, si festeggia il compleanno di Suhan: lei e Cesur si scambiano promesse di amore e felicità. Korhan incontra Hulya al ristorante dell'Hotel Korludag e cerca ancora una volta di sapere da lei la verità.

La soap turca di Canale 5, che tornerà in onda domani, martedì 31 agosto 2021, con la nuova puntata della settimana, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 14:45 su Canale 5.

Sarà possibile seguire naturalmente la soap in contemporanea anche in streaming grazie al servizio Mediaset Infinity.