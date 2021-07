Brave and beautiful anticipazioni 28 luglio 2021: la mossa a sorpresa di Cesur

Brave and beautiful torna con la puntata di mercoledì 28 luglio 2021 su Canale 5 alle 14:45. Nelle anticipazioni Cesur sorprende tutti con una mossa a sorpresa.

Nonostante Tahsin, riconoscendo il fiuto per gli affare del giovane, gli abbia chiesto di diventare soci, Cesur non dimentica il motivo che l'ha spinto ad avvicinarsi al suo acerrimo nemico: distruggerlo.

Così, nonostante i rapporti tra di loro sembrino ottimi, Cesur approfitta del malcontento diffuso e compra le terre da tutti i proprietari vessati da Tahsin. Cesur informa i soci di aver acquistato le terre dai contadini per destinarle alla produzione di olio di semi di zucca.

Nel frattempo, Tahsin sospetta che Kohran abbia rivelato qualche segreto a Suhan, come anticipa il promo dell'episodio 18.

La soap turca di Canale 5, che tornerà in onda mercoledì 28 luglio 2021, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 14:45 su Canale 5.

Sarà possibile seguire naturalmente la soap in contemporanea anche in streaming grazie al servizio Mediaset Infinity.