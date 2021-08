Brave and beautiful anticipazioni 27 agosto 2021: un attentato per uccidere Riza

Brave and beautiful torna oggi, venerdì 27 agosto 2021 alle 14:45 su Canale 5, con una nuova puntata: Tahsin organizza un attentato per uccidere Riza.

Brave and beautiful torna con la puntata di oggi, venerdì 27 agosto 2021 su Canale 5 alle 14:45. Le anticipazioni raccontano dell'attentato ai danni di Riza organizzato da Tahsin.

Cesur, incontrata per caso Suhan, nota che non ha porta più l'anello al dito, come anticipa il promo dell'episodio 40.

Durante il trasferimento di Riza, il blindato della polizia penitenziaria viene colpito da un veicolo non identificato, che poi si dà alla fuga. Poco dopo, Mutlu apre il blindato per controllare che Riza sia ancora al suo interno. Ma appena Mutlu estrae la pistola per cercare di uccidere Riza, viene colpito da proiettili. Grazie alla sparatoria, Riza riesce a scappare.

La soap turca di Canale 5, che tornerà in onda oggi, venerdì 27 agosto 2021, con la nuova puntata della settimana, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 14:45 su Canale 5.

Sarà possibile seguire naturalmente la soap in contemporanea anche in streaming grazie al servizio Mediaset Infinity.