Brave and beautiful anticipazioni 23 luglio 2021: Cesur e Tahsin diventano soci

Brave and beautiful torna con la puntata di venerdì 23 luglio 2021 su Canale 5 alle 14:45. Nelle anticipazioni scopriamo che, sorprendentemente, Cesur e Tahsin stringeranno un accordo commerciale.

Mentre Sirin e Kemal ultimano i preparativi del matrimonio, Adalet è ancora scossa dai brutti ricordi che ha del suo passato, come anticipa il promo dell'episodio 15.

Cesur accoglie in casa la propria madre, Fugen. La donna, infatti, è affetta da Alzheimer e suo figlio decide di prendersene cura personalmente.

Nel frattempo, Tahsin, dopo essere venuto a sapere di aver venduto a Cesur dei terreni in cui sarebbe stato trovato dell'oro, si pente di aver dato ascolto a sua figlia rispetto a Cesur: gli chiede così di diventare soci in affari!

La nuova soap turca di Canale 5, che tornerà in onda venerdì 23 luglio 2021, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 14:45 su Canale 5.

Sarà possibile seguire naturalmente la soap in contemporanea anche in streaming grazie al servizio Mediaset Infinity.