Brave and beautiful anticipazioni 21 luglio 2021: Suhan sconvolta dalla conversazione tra Cesur e Banu

Brave and beautiful torna con la puntata di mercoledì 21 luglio 2021 su Canale 5 alle 14:45. Nelle anticipazioni Suhan ascolta, sconvolta, una conversazione tra Cesur e Banu.

Tahsin è pentito di non essersi fidato di Cesur, soprattutto ora che, stando alle sue parole, è stato ritrovato dell'oro nei terreni che proprio Tahsin gli ha venduto.

Cesur chiarisce davanti a Suhan la natura del suo rapporto con Banu. Suhan, sconvolta dopo aver sentito la loro conversazione, corre a casa e cerca le vecchie foto di famiglia. Sorpresa da Korhan, la donna chiede se abbia mai sentito nominare un certo Hasan Karahasanoglu.

Suhan mostra a Cesur le riprese delle telecamere all'esterno della casa di Istanbul dei Korludag in cui si vede Rifat ma Cesur ha già pronta una scusa: Rifat deve per forza passare di lì se vuole far visita all'ex moglie.

Dopo l'omicidio della direttrice Belkis, Cesur decide di portare la madre a vivere a casa sua.

Qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, martedì 20 luglio 2021.

La nuova soap turca di Canale 5, che tornerà in onda mercoledì 21 luglio 2021, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 14:45 su Canale 5.

Sarà possibile seguire naturalmente la soap in contemporanea anche in streaming grazie al servizio Mediaset Infinity.