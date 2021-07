Brave and beautiful anticipazioni 20 luglio 2021: Suhan scopre il segreto di Rifat

Brave and beautiful torna con la puntata di martedì 20 luglio 2021 su Canale 5 alle 14:45. Nelle anticipazioni Suhan e Bulent indagano parallelamente su Cesur e il suo complice.

Suhan nutre sempre più sospetti su Rifat e Cesur. Quando si rivolge alla polizia per reperire informazioni su Rifat, scopre che l'uomo è un ex poliziotto e che è stato congedato con disonore per aver commesso un furto.

Anche Bulent comincia a indagare su Cesur: scopre che è fra i soci delle imprese che devono fondersi, deduce che stia tentando di raggirarli con la sua proposta d'affari. In realtà, quando la fusione avviene, l'unico a guadagnarci è Kemal, che si è fidato delle parole di Cesur.

Salih ha ucciso Madre Belkis e Rifat scopre che la donna era la direttrice dell'orfanotrofio in cui è cresciuta Adalet. Non è tutto: pare che anche il direttore precedente sia stato trovato morto la stessa notte in cui è morto il padre di Cesur. Le due cose fanno nascere in Cesur il fondato sospetto che Madre Belkis non sia morta di morte naturale.

Nel frattempo, alla festa di inaugurazione di casa sua, Cesur annuncia di aver trovato nel suo terreno delle monete antiche...

La nuova soap turca di Canale 5, che tornerà in onda martedì 20 luglio 2021, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 14:45 su Canale 5.

Sarà possibile seguire naturalmente la soap in contemporanea anche in streaming grazie al servizio Mediaset Infinity.