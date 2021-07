Brave and beautiful anticipazioni 19 luglio 2021: Tahsin vuole fare affari con Cesur, ma Suhan...

Brave and beautiful torna con la puntata di lunedì 19 luglio 2021 su Canale 5 alle 14:45. Nelle anticipazioni Tahsin dimostra di fidarsi ciecamente del nuovo arrivato Cesur, tanto da voler entrare in affari con lui. Suhan però ha fiutato qualcosa che non va.

Mihriban è stanca di lottare contro Tahsin Korludag e sta pensando di vendere tutto e di trasferirsi in un altro paese, ma Bulent la convince a non arrendersi.

Tahsin invita a cena Cesur e vuole che tutta la famiglia sia presente: si parlerà di affari. Suhan non si fida di Cesur e decide di raccogliere più informazioni su di lui. La donna deve però fare i conti anche con una velata gelosia quando Banu le fa credere di essere andata a letto proprio con Cesur, come anticipa il promo dell'episodio 11.

Nel frattempo, Sirin e Kemal scelgono la data del loro matrimonio.

La nuova soap turca di Canale 5, che tornerà in onda lunedì 19 luglio 2021, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 14:45 su Canale 5.

Sarà possibile seguire naturalmente la soap in contemporanea anche in streaming grazie al servizio Mediaset Infinity.