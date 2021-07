Brave and beautiful anticipazioni 15 luglio 2021: Cesur deve nascondere il furto e bacia Sühan

Brave and beautiful torna domani, giovedì 15 luglio 2021 alle 14:45 su Canale 5, con una nuova puntata: Cesur bacia Sühan ma non certo per manifestare un qualche sentimento.

Brave and beautiful torna con la puntata di giovedì 15 luglio 2021 su Canale 5 alle 14:45. Nelle anticipazioni Cesur, compiuto un furto con l'aiuto di Rifat, bacia Sühan ma solo perchè potrebbe averli scoperti.

Cesur vuole riprendersi i quadri del padre dai Korludag e manda il complice Rifat a rubare il quadro dei nonni di Sühan. La mattina seguente, quando tutti i Korludag sono usciti, Cesur e Rifat entrano in casa per rubare gli altri quadri ma Sühan rientra inaspettatamente. Cesur, per temporeggiare, la bacia. Lei è confusa ma, felice, ricambia il bacio.

Rifat viene catturato dalle guardie dei Korludag e Cesur si inventa di essere un collaboratore tuttofare che lo aiuta nei lavori della casa. Sühan gli crede e nonostante qualche domanda scomoda, i due riescono a farla franca.

La polizia indaga sulla morte del medico Nedim. Hanno trovato una copia dell'ecografia di Cahide nella sua auto, ma col nome di Ayse Yildirim, cioé Hülya. Cahide spiega che aveva chiesto una copia per lei, perché è l'infermiera che la aiuterà col parto.

