Brave and beautiful anticipazioni 14 luglio 2021: ritrovato un cadavere nudo nel bosco!

Brave and beautiful torna con la puntata di mercoledì 14 luglio 2021 su Canale 5 alle 14:45. Nelle anticipazioni scopriamo che viene ritrovato un cadavere nel bosco, nudo.

Hulya va in ospedale dove Cahide è ricoverata per prendere accordi e incontra Bulent, come anticipa il promo dell'episodio 8. Tutta la famiglia verrà il giorno dopo per ascoltare il battito del bambino e il dottor Nedim deve registrare l'ecografia di Hulya. Il dottor Nedim scompare e il giorno dopo il suo cadavere viene ritrovato nudo nel bosco. All'uscita dell'ospedale aveva dato un passaggio a Hulya. Adalet denuncia Mihriban, che viene portata alla stazione di polizia per essere interrogata. Sühan convince il padre a ritirare la denuncia. Banu confessa a Cesur di essere ancora innamorata di lui, ma lui le dice che è solo concentrato sul piano e che lei è la sua maggiore alleata.

