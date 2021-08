Brave and beautiful anticipazioni 13 agosto 2021: Suhan viene rapita

Brave and beautiful torna con la puntata di venerdì 13 agosto 2021 su Canale 5 alle 14:45. Nelle anticipazioni scopriamo che Suhan verrà rapita ma che la dinamica del fattaccio desterà parecchie perplessità fin da subito.

Suhan viene rapita dagli uomini di Mithat e portata nell'officina di Rifat. Nel frattempo, Rifat viene arrestato e portato al commissariato. Cesur capisce che il rapimento è stato organizzato da Tahsin, nel tentativo di incastrarlo. Suhan si rende conto di essere stata portata nell'officina di Rifat ed è convinta che i rapitori siano stati ingaggiati da Cesur.

