Brave and beautiful anticipazioni 12 luglio 2021: Mihriban ricatta Tahsin

Brave and beautiful torna con la puntata di lunedì 12 luglio 2021 su Canale 5 alle 14:45. Nelle anticipazioni Mihriban sfida apertamente Tahsin sfruttando le informazioni in suo possesso.

I rapporti tra Mihriban e Tahsin sono sempre più tesi: è notte fonda, Adalet e Tahsin stanno dormendo, quando Mihriban si presenta davanti alla casa di Adalet minacciando di dire tutta la verità sui crimini commessi da Tahsin.

Cesur, sempre ospite a casa Korludahg, scopre che Suhan è uscita a cena con Bulent, come anticipa il promo dell'episodio 6. Sühan dal canto suo non si fida di Cesur e decide di seguirlo tutto il giorno per scoprire cosa nasconde.

Nel frattempo Cahide scivola in bagno e deve essere portata in ospedale. Terrorizzata che la famiglia Korludag scopra che non aspetta un bambino, Cahide farà di tutto per nascondere la verità.

La nuova soap turca di Canale 5, che tornerà in onda lunedì 12 luglio 2021, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 14:45 su Canale 5.

Sarà possibile seguire naturalmente la soap in contemporanea anche in streaming grazie al servizio Mediaset Infinity.