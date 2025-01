Brandon Sklenar star del film western The Rescue

Brandon Sklenar, dopo essere stato protagonista della serie 1923, tornerà nel mondo dei western grazie al film The Rescue.

L'attore è impegnato nelle ultime fasi delle trattative con i produttori e sembra vicino ad accettare il ruolo del protagonista nel progetto sostenuto da Skydance.

Le prime anticipazioni sul western

The Rescue sarà diretto da Potsy Ponciroli, già realizzatore di Old Henry, e la sceneggiatura è invece firmata da John Fusco.

Le riprese dovrebbero iniziare in estate e nel team della produzione saranno coinvolti anche David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger.

Brandon Sklenar spera di diventare Batman nel DCU e Blake Lively approva

La trama del nuovo film è ancora avvolta dal mistero, ma la storia dovrebbe essere ambientata nel presente. Al centro della trama sembra ci sia un cowboy attivo nel mondo dei rodeo le cui capacità vengono messe alla prova al di fuori dell'arena.

Brandon Sklenar è stato protagonista di 1923, il progetto prequel di Yellowstone con star anche Harrison Ford e Helen Mirren. La serie segue gli antenati di John Dutton mentre cercano di mantenere il controllo della propria terra.

I nuovi progetti di Sklenar

L'attore ha inoltre recitato accanto a Blake Lively e Justin Baldoni in It Ends With Us e tra i suoi prossimi progetti ci sono The Drop, che vede protagonista anche Meghan Fahay, e The Housemaid, le cui riprese sono attualmente in corso e che vede nel cast anche Sydney Sweeney, Amanda Seyfried e Michele Morrone. Il film diretto da Paul Feig racconta la storia di Millie (Sweeney), mentre si trova in una situazione piuttosto difficile e pensa di aver trovato l'occasione perfetta per iniziare un nuovo capitolo della sua vita quando viene assunta come governante dalla coppia composta da Nina (Seyfried) e Andrew (Sklenar). I due, nonostante sembrino avere una vita perfetta, potrebbero rivelarsi davvero pericolosi. Millie scopre infatti che i segreti della famiglia sono molto più pericolosi dei suoi.

Brandon dovrebbe poi essere la star di After Shock, un nuovo progetto prodotto da Lionsgate.