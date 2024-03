Boss in Incognito su Rai 2, Chiara Iachini è la protagonista della puntata di stasera 18 marzo

Stasera 18 marzo Chiara Iachini è la protagonista dell'ultima puntata di Boss in Incognito: il docureality andrà in onda in prima serata su Rai 2

Stasera 18 marzo in prima serata su Rai 2 andrà in onda la terza puntata ed ultima puntata della nona stagione di Boss in Incognito. Il protagonista del docu-reality sarà Chiara Iachini, direttrice commerciale di Don the Fuller e socia di Sedima Fashion Hub. Visto il successo del programma, lunedì 25 marzo andrà in onda, sempre in prima serata su Rai 2, una delle puntate delle scorse edizioni.

Boss in incognito

L'esperienza di Boss in incognito crea un ponte tra due mondi di solito separati e distinti: i dirigenti possono avvicinarsi ai propri dipendenti e scoprire, dall'interno, i punti di forza e le criticità della propria azienda, mentre i lavoratori, ignari della vera identità dei loro superiori, possono essere conosciuti personalmente dai titolari e comprendere meglio i loro dirigenti non solo dal punto di vista professionale, ma anche umano.

La Sedima Fashion Hub

La Sedima Fashion Hub dalla fine degli anni '80 ha rivoluzionato il mercato del jeans brevettando sistemi di lavaggio, trasformazione e invecchiamento che sono stati poi replicati dai maggiori competitor globali. Malgrado questo, l'azienda ha saputo sempre rinnovarsi e oggi produce i jeans per i più importanti brand del lusso conquistando le passerelle di tutto il mondo.

Nel corso della puntata, Chiara Iachini incontrerà i suoi dipendenti: con Tiziana imparerà a dare colore ai jeans conoscendo la difficile tecnica della tintura, con Mauro scoprirà, invece, che il "lavaggio" dei jeans è un intervento sul tessuto fondamentale quasi quanto quello creativo degli strappi e dei tagli di cui è maestro Mauro, l'addetto ai prototipi più innovativi.

Roberta insegnerà al Boss, invece, la cura e l'arte del ricamo. Ad aiutare il Boss nella sua missione ci sarà, come sempre, Max Giusti che sarà affiancato da Rasim nello spettacolare metodo di verniciatura dei jeans.

Agli operai, impegnati a lavorare con il loro boss o con Max Giusti (entrambi camuffati), verrà detto che stanno girando Job Stories, un nuovo factual che racconta il mondo del lavoro. Solo una volta terminata la settimana di riprese nell'azienda, i lavoratori scopriranno che ad affiancarli ci sono stati il boss o Max Giusti, che sveleranno la loro identità.

Dove vedere il Docureality

Boss in incognito andrà in onda ogni lunedì su Rai 2 in prima serata alle 21:20 e si potrà seguire anche in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand. Il programma, che ci terrà compagnia per tre settimane, è prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, basato sul format Undercover Boss.