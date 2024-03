Boss in incognito con Max Giusti stasera su Rai 2: protagonista Alessandro Condurro della Pizzeria da Michele

Stasera in prima serata su Rai 2 andrà in onda la prima puntata della nona stagione di Boss in Incognito. Il protagonista del docu-reality sarà Alessandro Condurro, amministratore delegato de L'Antica Pizzeria da Michele in the world, storica pizzeria nata 150 anni fa nel cuore pulsante di Napoli e che ha saputo conquistare tutto il mondo.

Boss in incognito

L'esperienza di Boss in incognito crea un ponte tra due mondi di solito separati e distinti: i dirigenti possono avvicinarsi ai propri dipendenti e scoprire, dall'interno, i punti di forza e le criticità della propria azienda, mentre i lavoratori, ignari della vera identità dei loro superiori, possono essere conosciuti personalmente dai titolari e comprendere meglio i loro dirigenti non solo dal punto di vista professionale, ma anche umano.

L'Antica Pizzeria da Michele

Nell'episodio di stasera, 4 marzo, Alessandro Condurro, travestito, incontrerà i suoi dipendenti per insegnare loro diversi aspetti cruciali del lavoro in pizzeria: Umberto spiegherà la preparazione della rinomata pizza 'Salsiccia e friarielli' e della pizza fritta, Francia insegnerà l'importanza di un servizio clienti amorevole, Prince trasmetterà l'attenzione per la pulizia e l'ordine, mentre Antonio si concentrerà sulla preparazione della classica graffa napoletana e dei nodini al cioccolato.

Max Giusti, anch'egli travestito, affiancherà Fabrizio nella preparazione della celebre pizza a ruota di carro di Da Michele, compito ambito e delicato.

Gli operai, ignari della vera identità di Alessandro e Max (grazie al sofisticato trucco e parrucco reso necessario dalla grande popolarità del programma), saranno convinti di partecipare a Job Stories, un nuovo factual che esplora il mondo del lavoro. Solo alla fine delle riprese scopriranno la vera identità del boss o di Max Giusti.

Dove vedere il Docureality

Boss in incognito andrà in onda ogni lunedì su Rai 2 in prima serata alle 21:20 e si potrà seguire anche in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand. Il programma, che ci terrà compagnia per tre settimane, è prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, basato sul format Undercover Boss.