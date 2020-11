Bosnia-Italia di Nations League stasera in onda: dove vederla in TV e in streaming

Stasera alle 20:35 si gioca Bosnia-Italia, ultimo turno della fase a gironi di Nations League: ecco dove vedere la partita in TV e in streaming.

Si gioca stasera alle 20:35 la partita Bosnia-Italia, valida per l'ultimo turno della fase a gironi di Nations League. Ed ecco dove vedere in TV e in streaming il match.

Dove vederla in TV

Bosnia-Italia sarà trasmessa in diretta su Rai1, subito dopo il Tg1, a partire dalle 20.35, con la telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, e le interviste e gli interventi da bordocampo di Alessandro Antinelli e Aurelio Capaldi: in studio, con Marco Lollobrigida, Claudio Marchisio.

A Sarajevo si conclude la fase a gironi della Nations League. Per "Chicco" Evani per la seconda gara di fila in panchina al posto del Ct titolare Roberto Mancini, è un match decisivo, con gli azzurri che con una vittoria si garantirebbero l'aritmetica qualificazione alla Final Four che dovrebbe disputarsi a Milano e Torino nell'ottobre 2021. In Bosnia, tuttavia, potrebbe bastare anche un pareggio, se l'Olanda non riuscisse a vincere in Polonia, o addirittura una sconfitta nell'eventualità di un pari nell'altra gara del girone.

Dove vederla in streaming

Bosnia-Italia potrà essere seguita in streaming gratuitamente sul proprio computer, sul tablet e sullo smartphone grazie a RaiPlay, il portale multimediale della RAI, su cui sarà possibile recuperarla anche nei giorni successivi grazie alla funzionalità Replay.