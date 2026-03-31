Bosnia-Italia stasera In TV e streaming: orario, dove vedere la partita e formazioni

Stasera non è una partita come le altre. A Zenica, contro la Bosnia l'Italia di Gennaro Gattuso si gioca tutto nella finale dei playoff: un match secco che vale il pass per i Mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. Dopo il successo per 2-0 contro l'Irlanda del Nord, manca l'ultimo gradino per scacciare l'incubo delle ultime due mancate qualificazioni.

Dove e quando si gioca?

La partita si disputa stasera 31 marzo a Zenica presso il Bilino Polje con calcio d'inizio alle ore 20:45. Lo stadio è già tutto esaurito, Un campo storicamente caldo dove i padroni di casa daranno battaglia. A Zenica l'atmosfera sarà infuocata; si parla persino di balconi privati affittati a prezzi folli intorno allo stadio per vedere il match.

Dove vedere Bosnia-Italia in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva in chiaro su Rai 1 e in streaming gratuito su RaiPlay a partire dalle 20:30. Telecronaca di Alberto Rimedio e Daniele Adani, interventi da bordocampo di Alessandro Antinelli, interviste di Aurelio Capaldi e Andrea Riscassi, in studio Paola Ferrari e Luca Toni.

Gennaro Gattuso

Cosa succede se...

Trattandosi di una finale playoff in gara unica, il risultato è definitivo:

In caso di VITTORIA: L'Italia è ufficialmente qualificata ai Mondiali 2026 .

In caso di SCONFITTA: Gli Azzurri restano fuori dal Mondiale per la terza volta consecutiva . Una disfatta sportiva che il CT Gattuso vuole evitare a ogni costo.

In caso di PAREGGIO: Si andrà ai tempi supplementari e, se persiste la parità, ai calci di rigore.

Mateo Retegui centravanti della nazionale di calcio

Le Probabili Formazioni

Gattuso sembra orientato a confermare il blocco che ha battuto l'Irlanda del Nord, affidandosi al tandem d'attacco pesante.