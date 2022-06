Boris torna in TV: stasera su FOX al via la maratona delle prime tre stagioni

Boris torna in TV, per la gioia di tutti i fan della prima "fuori serie" italiana, e lo fa da stasera su FOX, a partire dalle 22:40, con una maratona che, in 24 ore, ripercorrerà le prime 3 stagioni dello show.

Boris: Francesco Pannofino nel ruolo di René Ferretti

La data non è casuale: come annunciato già da tempo, nella notte di domani, giovedì 30 giugno, FOX, l'ultimo canale ancora attivo del pacchetto, saluterà il pubblico di SKY. Quale migliore commiato del suo prodotto italiano di maggior successo?

Niente paura, però: a sparire sarà soltanto FOX. Boris infatti, come tutte le altre serie del canale, si trasferirà su Disney+, dove, in autunno, arriverà anche la sospirata quarta stagione.

Boris è andato in onda su Fox per le prime due stagioni, nel 2007 e nel 2008, e su FX per la terza, nel 2010. Ciascuna delle annate era composta da 14 episodi, successivamente trasmessi in chiaro su Cielo e poi su Rai3. Bislacca e satirica, la storia è quella della troupe di una brutta fiction, Gli occhi del cuore 2, la cui scarsa qualità è nota praticamente a tutti quelli che ci lavorano, che sono sul set principalmente per soldi.

Tra attori privi di talento e tecnici strafatti, la serie mette alla berlina tutti i luoghi comuni sul mondo dello spettacolo, mettendo in scena un universo grottesco e caricaturale visto attraverso gli occhi di Alessandro, lo stagista che si ritrova catapultato nel caso che il regista René Ferretti deve gestire.