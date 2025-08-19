Booster Gold: Kumail Nanjiani pronto al salto da Marvel a DC? Ecco l'indizio che potrebbe confermarlo

Il mese scorso abbiamo appreso che i DC Studios avevano ingaggiato David Jenkins, creatore di Our Flag Means Death, per scrivere il pilot di Booster Gold. Se James Gunn e Peter Safran saranno soddisfatti della sua interpretazione del supereroe in grado di viaggiare nel tempo, Jenkins finirà per ricoprire il ruolo di showrunner.

Booster Gold è stato annunciato all'inizio del 2023 come parte della lista "Chapter 1: Gods and Monsters" del nuovo DC Universe. In precedenza era stato rivelato che la serie aveva perso il suo showrunner originale (poi confermato essere Danny McBride di The Righteous Gemstones), mentre circolavano voci secondo cui la star di Eternals Kumail Nanjiani sarebbe stato scritturato per interpretare il personaggio principale.

Ora, una nuova ondata di speculazioni ha infiammato il dibattito sul possibile ruolo di Nanjiani nel DCU dopo che l'attore è stato visto abbracciare Gunn alla recente premiere della seconda stagione di Peacemaker.

La storia di Booster Gold sarà ambientata nel presente?

C'è un grande potenziale per un personaggio come Booster Gold nella DCU, anche se Gunn ha ripetutamente affermato di non essere un grande fan dei viaggi nel tempo. Tuttavia, ambientando le vicende di Michael Jon Carter nel presente e magari affiancandolo a Blue Beetle, il risultato potrebbe essere una visione irriverente di questo mondo condiviso dal punto di vista di questo aspirante eroe.

Ad alimentare ulteriormente le speculazioni ci sono i commenti dello scooper di Nexus Point News @ApocHorseman, che suggeriscono fortemente che Nanjiani sia stato scelto per interpretare proprio Michael Jon Carter.

Nanjiani ha 47 anni e, sebbene questa possa essere un'età adeguata per un ex campione sportivo ormai sul viale del tramonto come Booster Gold, molti fan hanno già sottolineato che i DC Studios sembra stiano scegliendo attori più anziani per interpretare personaggi che dovrebbero essere giovani. Hal Jordan, ad esempio, sarà interpretato dal 59enne Kyle Chandler, mentre Nathan Fillion, che interpreta Guy Gardner, ha 54 anni.

Booster Gold nei fumetti DC

Chi è Booster Gold, storico personaggio della DC

Booster Gold è stato creato dallo scrittore Dan Jurgens ed è apparso per la prima volta nel numero 1 di Booster Gold nel 1986. Il suo vero nome è Michael Jon Carter, un ex giocatore di football del XXV secolo che diventa un eroe in grado di viaggiare nel tempo.

Carter, disilluso dalla mancanza di successo e fama nella sua epoca, ruba una tecnologia avanzata, tra cui una tuta potenziata e un assistente robotico di nome Skeets, e viaggia indietro nel tempo fino al XX secolo per diventare un supereroe. Inizialmente motivato dalla fama e dalla fortuna, Booster alla fine matura fino a diventare un vero eroe, usando le sue abilità per proteggere gli innocenti e difendere la giustizia. Quando Booster Gold è stato annunciato per la prima volta, è stato descritto come un personaggio che utilizza la tecnologia di base del futuro per fingere di essere un supereroe nel presente.