Boomerissima stasera su Rai 2: ospiti e anticipazioni della terza puntata del programma di Alessia Marcuzzi

Stasera in prima serata su Rai2 va in onda la terza puntata di Boomerissima. Il programma condotto da Alessia Marcuzzi mette per la prima volta a confronto due generazioni: quella dei boomers, ovvero i vip che, come la conduttrice, hanno amato molto gli anni '80 e '90, e quella dei millennials, le celebrity che hanno invece vissuto prevalentemente l'epoca del nuovo millennio.

Il programma, grazie ai buoni ascolti dei precedenti appuntamenti, è stato allungato, secondo quanto riporta Tv Blog, la Rai ha premiato la Marcuzzi con una serata extra, in onda nella settima successiva a Sanremo.

Focus della puntata, come sempre il confronto generazionale tra boomers e millennials che, in un clima leggero che unisce il varietà al game-show, si sfideranno con l'obiettivo di convincere il pubblico presente in studio che i loro anni siano i migliori di sempre.

A comporre le due squadre del programma, prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Banijay Italia, le celebrities che hanno vissuto gli anni '80, '90 e 2000. A guidarle, la stessa Alessia Marcuzzi che, per l'occasione, prende come sempre parte in prima persona ai diversi momenti di animazione.

Le squadre che si sfideranno in questa puntata saranno composte da: Lodovica Comello, Geppi Cucciari, Francesca Manzini, Giorgio Mastrota, Mietta, Francesco Paolantoni, Riki e Pierpaolo Spollon. Tra gli ospiti: Drusilla Foer, Nek, Corona e Rocco Hunt.

Ma non è tutto: come sempre, infatti, non mancheranno momenti di varietà inediti, arricchiti anche dai grandi effetti scenici provenienti dall'armadio dai poteri magici e dal salotto back in time, che farà rivivere in un clima di allegria, alcuni dei personaggi, della musica, dei programmi tv, delle mode e in generale del costume del passato.

Chi vincerà la sfida finale di questa terza puntata? Per scoprirlo, l'appuntamento è per stasera, martedì 24 gennaio, con Boomerissima, il programma condotto da Alessia Marcuzzi in prima serata su Rai 2.