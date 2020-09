Books of Blood: il trailer del film horror con Britt Robertson

Books of Blood è il nuovo film Hulu di cui è stato condiviso il trailer annunciandone inoltre la data di uscita: 7 ottobre.

Il video si apre con un esperimento su un presunto medium che prende una svolta inaspettata, per poi passare a quanto accade a una ragazza in fuga che trova alloggio in una residenza misteriosa e in cui accadono eventi inquietanti. Il filmato mostra poi altri terrificanti momenti e presenze a sorpresa.

Il film si basa sul progetto antologico di Clive Barker intitolato Books of Blood e nel cast ci sono Britt Robertson, Rafi Gavron, Anna Friel, Yul Vazquez and Freda Foh Shen.

Alla regia Brannon Braga, mentre nel team di produttori sono coinvolti anche lo scrittore e Seth MacFarlane.

Friel avrà il ruolo di Mary, una brillante psicologoca che ha ottenuto la fama per la sua capacità di smascherare teorie sovrannaturali e convinzioni non basate sulla scienza. La donna fatica ad accettare la morte di suo figli, che aveva solo 7 anni, a causa della leucemia e si ritrova in difficoltà quando il suo amante Simon la convince che può parlare con i morti. Britt Robertson sarà invece Jenna, una ragazza sensitiva che ha una patologia rara legata ai suoni e fugge di casa dopo aver scoperto che la madre la vuole mandare alla "Fattoria".

Gavron sarà infine Simon, il giovane che inizia una relazione con Mary e la convince di poter parlare con i morti, mentre Vazquez avrà il ruolo di Bennett, un killer su professione che ha scoperto l'esistenza di un libro senza prezzo, ritrovandosi però alle prese con esperienze sovrannaturali.