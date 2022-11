Bonus Cinema 2022: i dettagli sullo sconto sul costo del biglietto e su come ottenerlo

Il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, ha proposto un bonus cinema 2022 che permetta agli spettatori di accedere in sala con un biglietto dal costo ridotto.

Per incentivare le persone a tornare nei cinema è previsto uno stanziamento di ben 10 milioni di euro, somma che era stata stabilita da Dario Franceschini nel decreto del 17 maggio 2022, diventato poi legge il 15 luglio 2022.

Negli ultimi mesi si è registrato solo un aumento del 4,5% degli spettatori nelle sale rispetto al 2021, anno che ha registrato un drammatico calo del numero degli spettatori nelle sale passando dai 306 milioni del 2019 a quota 84 milioni. La spesa totale al botteghino si era quindi fermata a 870 milioni di euro, a differenza dei 2,7 miliardi dell'anno precedente.

Il bonus cinema prevede ora una riduzione sul prezzo finale del biglietto pari a 3-4 euro.

Lo sconto sarà disponibile per i cittadini che possiedono lo SPID, a patto che il costo totale del biglietto non superi quota 6-7 euro.

La riduzione sarà applicata al botteghino prima della proiezione del film scelto, fino a quando saranno esauriti i 10 milioni di euro.

Per ogni tagliando staccato nel corso di tre mesi, l'esercente riceverà un contributo di 3 euro. Il prezzo finale del biglietto pagato dallo spettatore non sarà quindi superiore a 4 euro.

Dopo l'accesso al sistema di riconoscimento digitale con le proprie credenziali, i cittadini potranno far generare un QR code da presentare in cassa per ottenere l'agevolazione prevista.