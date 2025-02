Bono: Stories of Surrender, Apple TV+ annuncia il documentario sulla star della musica

Il 30 maggio arriverà su Apple TV+ il nuovo documentario Bono: Stories of Surrender, che offrirà un'esplorazione visiva lirica e audace dell'one-man show della star della musica.

Il progetto, che è diretto da Andrew Dominik ed è prodotto da RadicalMedia e Plan B Entertainment, si basa sull'autobiografia Surrender: 40 canzoni, una storia e sul tour teatrale legato al libro.

I dettagli del documentario

Apple ha anticipato che Bono: Stories of Surrender sarà "una vivida rivisitazione del one-man show, acclamato dalla critica, Stories of Surrender: An Evening of Words, Music and Some Mischief..., in cui Bono apre il sipario al racconto di una vita straordinaria: la sua famiglia, gli amici e la fede che lo ha sfidato e sostenuto, rivelando storie personali sul suo percorso di figlio, padre, marito, attivista e rockstar".

Il documentario propone filmati esclusivi e inediti degli spettacoli andati al scena al Beacon Theatre, portando inoltre sugli schermi la performance dal vivo di molti dei brani più iconici e famosi degli U2.

Il poster del documentario

La versione immersiva

Su Apple Vision Pro, Bono: Stories of Surrender (Immersive) sarà inoltre il primo lungometraggio disponibile in Apple Immersive Video, uno straordinario formato multimediale registrato in 8K con audio spaziale per riprodurre un video a 180 gradi che pone gli spettatori sul palco con Bono, che da tempo si impegna per sostenere l'innovazione e le nuove tecnologie, e al centro della sua storia.

Gli spettatori si sentiranno così completamente immersi nella musica e nella narrazione di Surrender.

In occasione del debutto del film su Apple TV+, uscirà anche Bono: Stories of Surrender, un'edizione abbreviata e aggiornata del bestseller di Bono. Introspettiva, intima e irriverente in egual misura, questa versione è stata perfezionata per rispecchiare lo spettacolo del suo one-man show e presenta una copertina del libro legata al film, insieme a una nuova introduzione dell'autore.