Bologna-Inter, Supercoppa Italiana: dove vederla stasera in TV, streaming, orario, e probabili formazioni

Tutto pronto all'Al-Awwal Park di Riyad,in Arabia Saudita, per il fischio d'inizio della seconda semifinale della Supercoppa Italiana 2025. Oggi, venerdì 19 dicembre, l'Inter sfida il Bologna per un posto nella finalissima di lunedì, dove ad attendere la vincente c'è già il Napoli (che ieri ha superato il Milan per 2-0).
Perchè la Supercoppa Italiana si gioca in Arabia Saudita
-
Le partite si giocano a Riad perché la Lega Serie A ha siglato un accordo commerciale pluriennale con il Ministero dello Sport dell'Arabia Saudita per ospitare la Supercoppa Italiana all'estero. La firma con l'ente saudita Public Investment Fund è stata rinnovata nel maggio 2025 fino al 2028 compreso, per un valore di 92 milioni di euro totali, distinti in rate da 23 milioni annui versati dai sauditi per ospitare l'evento.
-
Strategia di internazionalizzazione: la Serie A punta ad aumentare la propria visibilità globale, soprattutto in Medio Oriente e Asia.
-
Promozione sportiva saudita: Riad rientra nel progetto "Vision 2030", con cui il Paese investe nello sport per attrarre grandi eventi internazionali.
Chi partecipa al torneo?
La formula della Final Four prevede la partecipazione delle prime due classificate della Serie A e delle due finaliste della Coppa Italia della scorsa stagione:
Napoli: Vincitore della Serie A. Milan: Finalista di Coppa Italia Inter: Seconda classificata in Serie A Bologna: Vincitore della Coppa Italia.
Le vincenti delle due semifinali si affronteranno nella finalissima di lunedì 22 dicembre, sempre alle ore 20:00.
Dove vederla in TV e Streaming
La partita sarà trasmessa in esclusiva assoluta da Mediaset. Ecco come seguirla gratuitamente:
- In TV (Chiaro): Diretta su Italia 1 a partire dalle ore 20:00.
- In Streaming gratuito: Disponibile su Mediaset Infinity (sito e app) e sul portale Sportmediaset.it.
- Orario d'inizio: Il calcio d'inizio è fissato per le 20:00 italiane (le 22:00 locali). Dalle ore 19, pre-partita con lo studio condotto da Monica Bertini. La telecronaca sarà affidata alla coppia Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. inviati: Monica Vanali, Angiolo Radice e Daniele Miceli. Post-partita con gli highlights, i commenti, le interviste esclusive e tutti i casi da moviola, sempre con la conduzione di Monica Bertini.
Le Probabili Formazioni
Secondo le ultime informazioni emerse dalle conferenze stampa dagli allenamenti i due allenatori sarebbero orientati a schierare i seguenti giocatori.
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumí, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.
Inter (3-5-2): Martinez J.; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Thuram. All. Chivu.