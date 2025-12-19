Bologna-Inter, Supercoppa Italiana: dove vederla stasera in TV, streaming, orario, e probabili formazioni

Le partite si giocano a Riad perché la Lega Serie A ha siglato un accordo commerciale pluriennale con il Ministero dello Sport dell'Arabia Saudita per ospitare la Supercoppa Italiana all'estero. La firma con l'ente saudita Public Investment Fund è stata rinnovata nel maggio 2025 fino al 2028 compreso, per un valore di 92 milioni di euro totali, distinti in rate da 23 milioni annui versati dai sauditi per ospitare l'evento.