Boba Fett: Disney+ annuncia l'arrivo del documentario Under the Helmet

Il 12 novembre debutterà su Disney+ il documentario Under the Helmet: The Legacy of Boba Fett, dedicato al leggendario cacciatore di taglie.

Il cacciatore di taglie Boba Fett sarà al centro di un nuovo documentario in arrivo il 12 novembre su Disney+. L'iconico personaggio dell'universo di Star Wars sarà prossimamente al centro di una serie ideata come spinoff di The Mandalorian che avrà come star Temuera Morrison.

Lo speciale si intitola Under the Helmet: The Legacy of Boba Fett e la descrizione ufficiale anticipa che l'obiettivo è celebrare le origini e l'eredità del leggendario cacciatore di taglie. I fan potranno quindi dare uno sguardo dietro le quinte alla creazione e allo sviluppo del personaggio nel corso degli anni.

Le prime immagini del progetto sono state inserite in un trailer che riepiloga i titoli in arrivo il 12 novembre, ovvero il Disney+ Day.

Il 29 dicembre debutterà poi la serie The Book of Boba Fett e i protagonisti saranno Temuera Morrison e Ming-Na Wen, interprete di Fennec Shand. A produrre il progetto sono Dave Filoni, Jon Favreau e Robert Rodriguez.

Il progetto è un'emozionante avventura dell'universo di Star Wars e segue il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e la mercenaria Fennec Shand farsi strada nel mondo sotterraneo della Galassia quando tornano sulle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio un tempo controllato da Jabba the Hutt e dal suo sindacato del crimine.