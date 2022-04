Bob Odenkirk protagonista della serie Straight Man

Bob Odenkirk sarà il protagonista della nuova serie tv intitolata Straight Man, un adattamento dell'omonimo romanzo scritto da Richard Russo, continuando così la sua collaborazione con AMC.

L'attore ha già lavorato per il network americano in occasione di Breaking Bad e Better Call Saul, che si concluderà con gli episodi in arrivo tra qualche settimana.

Straight Man racconterà la storia di William Henry Devereaux Jr, il ruolo affidato a Bob Odenkirk, che lavora nel dipartimento di letteratura di un'università in crisi economica situata in Pennsylvania. L'uomo sarà inoltre alle prese con una crisi di mezza età e nel corso di una sola settimana Devereaux si ritroverà alle prese con un collega pieno d'ira, immaginerà che su moglie stia avendo una relazione con il suo capo, si chiederà se sta venendo sedotto da una docente e minaccerà di uccidere un'oca in diretta tv, oltre a dover affrontare il padre e problemi fisici.

Aaron Zelman e Paul Liberstein saranno sceneggiatori, co-showrunner e produttori della serie che dovrebbe debuttare sugli schermi nel 2023.

Peter Farrelly è coinvolto come regista e produttore in collaborazione con Odenkirk, Russo, Naomi Odenkirk e Marc Provissiero.

Bob Odenkirk ha dichiarato: "Ho amato l'approccio di Paul e Aaron al romanzo eccellente e divertente di Richard. Ancora una volta è un progetto con AMC che si concentra su un personaggio con sensibilità e profondità. Questo ambiente sembra davvero pertinente alle conversazioni che stiamo facendo tutti e sono attirato dal tono all'insegna dell'umanità e dell'umorismo presente nel romanzo".